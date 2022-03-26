Adana'da binlerce kişi bu korteje akın etti

Adana'da bu yıl 10.'su düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'nın kortejine binlerce kişi katıldı ve kortej renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye'nin tek sokak karnavalı olarak tanımlanan Portakal Çiçeği Karnavalı'nın korteji İstasyon Meydanı'ndan başladı. Çok sayıda okul, dernek ve sivil toplum kuruluşunun yanı sıra çevre illerden ve yurtdışından da katılımın olduğu kortejde renkli görüntüler oluştu.

Renkli kostümler giyen, yüzlerini rengarenk boyayan, portakal çiçeği temalı şapkalar takan katılımcılar, müzik eşliğinde dans etti. Korteje katılamayan bazı Adanalılar ise balkonlarına çıkıp alkışlayarak karnaval heyecanına ortak oldu. Etkinliğe katılan binlerce kişi, Merkez Park'ın içerisinde resmi açılış töreninin yapılacağı alana kadar yaklaşık 3 kilometre boyunca karnavalı izleyenleri selamladı. Kortej gruplarının bazıları güzergahtan üstü açık otobüsler ve traktörlerle geçti. Öte yandan renkli kortej havadan da görüntülendi.