Adana'da binlerce polisle Huzur ve Güven uygulaması

Adana'da hava destekli 2 bin 28 polisin katılımıyla 'Huzur ve Güven' uygulaması düzenlendi. Çok sayıda aranan kişi uygulamada yakalanırken, kuralları ihlal eden kişilere de toplamda 207 bin 585 lira idari para cezası kesildi.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatı doğrultusunda, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 'Huzur ve Güven' uygulamasını kent genelinde birçok noktada düzenledi. Uygulamaya, terör, çevik kuvvet, özel harekat ile trafik şube polisleri de destek verdi. Uygulama genelinde 2 bin 28 polis görev alırken 4 eğitimli dedektör köpekte katıldı. Polis helikopterinin ve insansız hava aracının havadan destek verdiği uygulamada polisler durdukları araçları narkotik köpekleri eşliğinde aradı. Yapılan uygulamada, 17 bin 20 kişinin GBT kontrolü yapıldı. Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 32 kişi yakalandı.

Trafik şubeye bağlı polisler de 8 bin 145 araç kontrol ederken, 26 araç trafikten men edildi. 194 araca ise 151 bin 125 TL para cezası kesildi. Ayrıca uygulamada 2 adet çalıntı motosiklet ile 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirildi.

Umuma açık 185 işyerinin de denetlediği uygulamada, 34 iş yerine ve 11 kişiye 8 bin 980 TL idari para cezası uygulandı. Korona virüs tedbirler kapsamında maske takmayıp izolasyon kurallarına uymayan 52 kişiye ise 45 bin 912 TL para cezası kesildi.

Dilenci ve satıcılar da ceza yedi

Öte yandan uygulama kapsamında kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yapan 4 kişiye de bin 568 TL idari para cezası uygulandı.

Polis ekipleri durdukları araçlarda yaptığı aramalarda, 10 adet ruhsatsız tabanca bunlara ait 9 şarjör ile 116 mühimmat, 5 ruhsatsız av tüfeği ile 20 dolu kartuş, 1 kurusıkı tabanca ve 6 fişek ele geçirdi. 5 kesici ve delici alet, 4 kilo 802 gram esrar, 17 gram sentetik kannobinoid, 7 uyuşturucu hap ve 2 bin 400 pakette gümrük kaçağı tütün yapılan aramalarda ele geçirildi.