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Adana'da bir evin bahçesine ses bombası atıldı

Adana’da kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce bir evin bahçesine ses bombası atıldı.

Adana'da kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce bir evin bahçesine ses bombası atıldı. Patlama sesine uyanan ev sakinleri korku içerisinde durumu polise bildirdi.


Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi 1187 sokakta bulunan müstakile evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından Hasan Demir'e ait evin bahçesine ses bombası atıldı. Ev sahibi Demir patlama sesi üzerine korkuyla uyanarak durumu polis ekiplerine bildirdi.



Patlamanın ardından özel harekat mahallede güvenlik önlemi aldı


İhbar üzerine olay yerine, Terörle Mücadele polisleri ile Özel Harekat timleri sevk edildi. Özel harekat timleri patlamanın yaşandığı sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Güvenlik önlemleri altında, olay yeri inceleme ile bomba imha uzmanları ses bombasının parçalarını detaylı inceleme üzere emniyete götürdü.


Yaşanan olayda yaralanan veya ölen olmazken evde maddi hasar meydana geldi. Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri arama çalışmalarına başladı.

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