Adana'da bir genç vahşice öldürüldü

Adana'da bir gencin husumetli olduğu şahıslar tarafından sopalarla dövülerek vahşice öldürüldüğü öne sürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Efe Baytekin (20) Cumartesi günü akşam evden çıkıp bir daha dönmedi. Bir süre sonra ailesi Baytekin'in ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını öğrendi. Baytekin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis konuyla ilgili çalışma başlatılırken, gencin husumetlisi olduğu şahıslar tarafından sopalarla dövülerek öldürüldüğü tespit edildi. Polis zanlıları yakalamak için operasyonlar başlattı. Gencin cenazesi ise otopsi için kaldırıldığı morgdan yakınları tarafından bu sabah alınıp toprağa verildi.