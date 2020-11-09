Adana'da bir haftada 18 torbacı tutuklandı

Adana’da "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik bir haftada yapılan operasyonlarda 18 kişi tutuklandı.
Adana'da "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik bir haftada yapılan operasyonlarda 18 kişi tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2-8 Kasım tarihleri arasında yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 18'i uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı.
Operasyonlarda 43 kilo 503 gram esrar, 2 kilo 637 gram bonzai, 54 gram eroin ve 264 uyuşturucu hap ele geçirildi.