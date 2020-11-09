Adana'da bir haftada 18 torbacı tutuklandı

Adana'da "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik bir haftada yapılan operasyonlarda 18 kişi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2-8 Kasım tarihleri arasında yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 18'i uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Operasyonlarda 43 kilo 503 gram esrar, 2 kilo 637 gram bonzai, 54 gram eroin ve 264 uyuşturucu hap ele geçirildi.