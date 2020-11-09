İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da bir haftada 18 torbacı tutuklandı

Adana’da "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik bir haftada yapılan operasyonlarda 18 kişi tutuklandı.

Adana'da "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik bir haftada yapılan operasyonlarda 18 kişi tutuklandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2-8 Kasım tarihleri arasında yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 18'i uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı.


Operasyonlarda 43 kilo 503 gram esrar, 2 kilo 637 gram bonzai, 54 gram eroin ve 264 uyuşturucu hap ele geçirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.