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Adana'da bir haftada 26 torbacı tutuklandı

Adana’da bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 73 zanlıdan 26’sı tutuklandı.

Adana'da bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 73 zanlıdan 26'sı tutuklandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir haftada sokakta uyuşturucu satan ve torbacı diye tabir edilen şahıslara yönelik 24 ayrı operasyon yaptı. Bu operasyonlarda 73 zanlı yakalandı. Zanlıların üst ve ev aramalarında 4 kilo 650 gram esrar, 577 gram bonzai, 214 uyuşturucu hap, 4 gram metamfetamin ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 26'sı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

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