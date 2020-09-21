Adana'da bir haftada 68 silah ele geçirildi

Adana’da polisin bir hafta boyunca yaptığı uygulamada ruhsatsız 31 tabanca, 23 av tüfeği ve 14 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Adana'da polisin bir hafta boyunca yaptığı uygulamada ruhsatsız 31 tabanca, 23 av tüfeği ve 14 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
13-19 Eylül tarihleri arasında yapılan uygulamalarda, 183 aranan şahıs yakalanırken, ruhsatsız 31 tabanca, 23 av tüfeği 14 kuru sıkı tabanca, bunlara ait 228 mermi, 118 kartuş, 52 fişek, 1 adet kesici alet, bir adet çalıntı kamyonet, 21 motosiklet, 4 elektrikli bisiklet ele geçirildi.
Denetimler kapsamında yasa dışı kumar ve bahis oynattığı tespit edilen 13 iş yerine de adli ve idari işlem yapıldığı bildirildi.