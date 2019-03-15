İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da bir kişi önce darp edildi sonra bıçaklandı

Adana’da 2 kişi darp ettikleri bir kişiyi daha sonra bıçaklayarak yaraladı.

Adana'da 2 kişi darp ettikleri bir kişiyi daha sonra bıçaklayarak yaraladı.


Olay, Sarıçam İlçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kozan Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Nurullah A. ile kimliği belirlenemeyen 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kimliği belirlenemeyen 2 kişi önce Nurullah A.'yı darp ettiler sonrada boynundan bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Nurullah A.'yı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Nurullah A.'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Olayı gerçekleştiren 2 kişi ise kısa bir süre sonra Sarıçam Devriye Asayiş ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.