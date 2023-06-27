Adana'da bir kişiyi öldürüp, 4 kişiyi yaralayan 2 şüpheli tutuklandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir şahsı arkasından silahla vurup öldüren, 4 kişiyi de yaralayan 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, 5 gün önce ilçeye bağlı Mahir Alp Boydak Caddesi üzerindeki oto yıkama önünde meydana geldi. İddiaya göre, çıkan silahlı kavgada arkadan ateş açılması sonucu Burak Ali Yılmaz (25) hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Olayla ilgili polis çalışma yaptı. Polisin çalışmasında şüphelilerden M.Y'nin tabanca ile A. T'nin ise tüfek ile öldürülen Yılmaz'ın arkasından müştemilatın dam kısmından ateş açtıkları güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edildi. Polis cinayet ve yaralama olaylarına karışan M.Y. ve A.T ile birlikte 9 şüpheliyi tespit edip düzenlediği operasyonlarla yakaladı. Yakalanan şüpheliler emniyette ifadeleri alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.Y. ve A.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerden K. A. ve F. D. adli kontrol şartıyla, 5 şüpheli de savcılıktan serbest kaldı.