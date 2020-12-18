İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da bir kişiyi silahla vurup kaçan saldırgan yakalandı

Adana’da bir kişiyi silahla vurduktan sonra kayıplara karışan saldırgan polisin başarılı operasyonu ile yakalandı.

Adana'da bir kişiyi silahla vurduktan sonra kayıplara karışan saldırgan polisin başarılı operasyonu ile yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



15 Aralık Salı günü Ceyhan ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi'nde iddiaya göre, A.K. (31) namus meselesi yüzünden M.K.'ye tabanca ile defalarca ateş açıp olay yerinden kaçtı. Bacağından yaralanan M.K. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili çalışmada A.K.'yi saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı. Yakalanan A.K. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Bugün akşam saatlerinde A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.