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Adana'da biri kadın iki torbacı tutuklandı

Adana’da 1 kilo 373 gram bonzai ele geçirilen evde gözaltına alınan biri kadın iki zanlı tutuklandı.

Adana'da 1 kilo 373 gram bonzai ele geçirilen evde gözaltına alınan biri kadın iki zanlı tutuklandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesindeki bir evde uyuşturucu madde bulunduğunu bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine adrese operasyon düzenlendi. Ekipler, evde 1 kilo 373 gram bonzai, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bin 540 lira ele geçirdi. Olayla ilgili Aslı O. ve Mehmet D. gözaltına alındı. Zanlı Aslı A'nın kaçak hükümlü sıfatı ile arandığı tespit edildi. Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlılar, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.


Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

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