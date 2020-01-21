Adana'da Büyükşehir destekli Quidditch turnuvası

Harry Potter serisinden uyarlanan ve dünyada hızla yayılan oyunun şampiyonu Metu Unicorns oldu.

Harry Potter kurgusundan esinlenerek gerçeğe dönüştürülen ve ardından tüm dünyaya yayılan Quidditch sporu, 42 ülkede 600'den fazla takım tarafından oynanmakta. Adana Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda düzenlenen Quidditch İnter Galaxy K Cup turnuvası 18-19 Ocak tarihlerinde Çukurova Üniversitesi'nde düzenlendi. Turnuvaya Norveç ve Avusturya'dan 1, Türkiye'den 6 takım olmak üzere toplamda 8 takım katıldı. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile düzenlenen turnuvanın şampiyonluğunu Metu Unicorns elde ederken, Hacettepe Pegasus ikinci, ODTÜ Vikings takımı ise üçüncü oldu.

Quidditch nasıl oynanır?

Harry Potter serisinde yer alan oyunun gerçek dünyaya uyarlanan adı Muggle Quidditch. Muggle, Harry Potter'da büyücülük yeteneği olmayan kişilere denir. Takımda 4 farklı pozisyona sahip 7 oyuncu bulunur. Takımlar saha içerisinde en fazla 4 aynı cinsiyetten oyuncu bulundurabilir. Her takımın farklı uzunluklardan oluşan 3 çemberi var ve sporun amacı Quaffle adlı topu bu çemberlerden geçirerek sayı kazanmak. Her sayı 10 puan. Oyunda Quaffle, Bludger ve Snitch olmak üzere 3 farklı top bulunmakta. 3 tane olan Bludger'in değdiği oyuncu, süpürgesinden düşmüş sayılmaktadır. Snitch, sahada serbest dolaşan ve yakalandığında, yakalayan tarafa 30 puan kazandıran, maçın sonlanmasını sağlayan toptur. Snitch, snitch koşucusu diye adlandırılan sarı renk kıyafet giymiş birinin şortuna bağlanmış bir tenis topu. Snitch koşucusu oyuna 17. Dakikada girer ve onu yakalamaya çalışan oyunculardan kaçmaya çalışır. Muggle Quidditch'te 1 tutucu, 3 kovalayıcı, 2 vurucu ve 1 arayıcı olmak üzere 4 farklı pozisyon bulunur. Kovalayıcılar, Quaffle'ı alıp karşı takımın çemberlerinden geçirip sayı yaparken; tutucunun görevi karşı takım atağa kalktığında kendi çemberlerini korumaktır. Vurucu ise Bludger' hakim olarak rakip oyunculara, bu topu çarptırarak onları süpürgelerinden düşürebilir. Bludger'ın isabet ettiği oyuncu oyundan düşer ve kendi çemberine değene kadar oyun dışı kalır. Arayıcı oyuna 18. dakikada girer ve tek amacı snitch koşucusundan, snitch'i rakip takımın arayıcısı yakalamadan yakalamaktır.