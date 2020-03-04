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Adana'da Bylock operasyonu

Adana’da terör örgütü FETÖ’nün iletişim ağı’ Bylock’ kullandığı tespit edilen 9 kişi altında gözaltı kararı çıkarıldı.

Adana'da terör örgütü FETÖ'nün iletişim ağı' Bylock' kullandığı tespit edilen 9 kişi altında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla çok sayıda kişi gözaltına alındı.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü FETÖ'nün iletişim ağı olan ‘Bylock' kullandığı belirlenen 9 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri şafak vakti operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonla çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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