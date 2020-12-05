Adana'da caddeler boşaldı, kent hayalet şehre döndü

Korona virüs salgını nedeniyle ilave tedbirlerin alındığı Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Adana'da da cadde ve sokaklar boşaldı. 5 Ay aradan sonra kent yeniden adeta hayalet şehre döndü.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında tüm Türkiye'de Cuma akşam 21.00'de başlayıp Pazartesi sabah 05.00'te sona erecek sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağın başladığı gecenin sabahında Adana'da sokak ve caddelerdeki sessizlik dikkat çekti. Genelgede kapsam dışı bırakılan işletmelerin çalışanlarıyla sağlık çalışanlarının sadece dışarı çıktıkları diğer vatandaşların ise yasağa uyduğu görüldü.

Kentte havadan çekilen görüntülerle Seyhan ve Yüreğir ilçelerinin en sakin günlerini yaşandığı görüldü. Kent merkezindeki caddelerin boş olduğu görülürken D-400 karayolunda ise araçların parmakla sayılacak kadar az olduğu gözlendi.

Öte yandan, polis ekipleri de bütün kavşaklarda araçları durdurarak kimlik kontrolü yaptı.