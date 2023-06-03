Adana'da canlı kurban kilogram fiyatları 13 Haziran'da açıklanacak

Adana Kasaplar Odası Başkanlığı, canlı küçük ve büyükbaş hayvan fiyat tespit komisyonunun 13 Haziran'da toplanacağını ve kurbanlık fiyatlarını belirleyerek kamuoyuna açıklayacağını duyurdu.

Kurban Bayramının yaklaşmasıyla canlı küçükbaş ve büyükbaş hayvan fiyatları vatandaşların merak konusu oldu. Henüz daha fiyat tespit komisyonu toplanmamışken sosyal medya üzerinden zaman zaman bu fiyatlar ile ilgili paylaşımlar yapılması ise dikkat çekti. Adana Kasaplar Odası Başkanlığı, fiyatların 13 Haziran tarihinde resmi kurumlarda toplanıp belirleneceğini açıkladı.

Odası Başkanı Saruhan Yağmur, “İlimiz genelinde büyükbaş ve küçükbaş canlı kilogram birim fiyatları 13 Haziran 2023 tarih ve saat 13.00 de resmi kurumlarca Adana Kasaplar Odası Başkanlığı fiyat tespit komisyonunca belirlenecektir. Dernek ve benzeri gibi sosyal medyada paylaşılan asılsız yetkisiz kişi ve kişilere itibar edilmemeli. Asıl fiyat komisyondan çıkacak karar sonrasından belli olacak. O zamana kadar vatandaşlar sabırlı olmalılar. Her söylenene inanmamalılar” dedi.