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Adana'da CHP'li belediye meclis üyelerine yerel yönetim eğitimi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Okulu, 31 Mart Yerel Seçimlerinde seçilen belediye meclis üyelerinin eğitimine başladı.


Cumhuriyet Halk Partisi Parti Okulu ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'nın işbirliğiyle hazırlanan “Belediye Meclis Üyeleri İçin Yerel Yönetim Eğitimi”ne Türkiye çapındaki tüm CHP'li belediye meclis üyeleri katılacak.


18 Mayıs'ta Adana'da gerçekleştirilen eğitim çalışmasına Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde görev yapan belediye meclis üyeleri katıldı. Bir sonraki eğitime ise diğer ilçelerde görev yapan meclis üyelerinin katılacağı bildirildi.


Eğitimin açılışında Parti İçi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, Adana milletvekilleri Müzeyyen Şevkin, Ayhan Barut, Orhan Sümer, Burhanettin Bulut; Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Seyhan Belediye Başkanı Akif Akay birer konuşma yaparak çalışmanın önemine dair görüşlerini aktardılar.


Aytuğ Atıcı yerel yönetim eğitiminin altı dersten oluştuğunu ve CHP'nin yerel yönetim vizyonu çerçevesinde mevzuatlara ve uygulamalara dair teknik bilgiler ve iletişim dersleri anlatıldığını belirtti. Belediye meclis üyeleri tarafından ilgiyle izlenen eğitim sonunda katılımcılara birer sertifika verildi.


Eğitimlerin Türkiye çapında tamamlanmasının ardından CHP'li belediye meclis üyelerine altı ayda bir gelişim seminerleri gerçekleştirilecek.

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