Adana'da çiftçiler tecrübelerini paylaşıyor

Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz, Adana'da tarım sektöründe ilçelerarası yardımlaşma ile çiftçiler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının tarım ve hayvancılıkta kaliteyi ve istihdamı arttıracağını söyledi.

Adana Valiliğinin bu yıl başlattığı "Adana'da Tarım Sektöründe İlçelerarası Yardımlaşma, Çiftçilerimiz Arasında Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı ve Bu Yolla Tarımda Kalitenin ve İstihdamın Arttırılması Projesi" kapsamında Aladağ ilçesinden 2'si kadın 10 çiftçi Ceyhan ilçesindeki Emin Yalçınkaya'ya ait Büyükmangıt Mahallesindeki 500 büyükbaşlık besi işletmesini, Çalışkan Seracılık'a ait Büyükmangıt Mahallesindeki 56 dönümlük domates serasını, Anadolu Etap'a ait, Yeşilova Mahallesindeki 1.200 dönümlük meyve bahçesini gezip inceleyerek işletmelerin faaliyetleri hakkında bilgi aldı. İşletme sahipleri ve yöneticileri yapılan işleri, tedarik ve pazarlama konularını ayrıntıları ile anlatarak tecrübelerini paylaştı.

Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz, Ceyhan İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Özer Er ile Aladağ İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kemal Murat Ekiz'in de katıldığı programda misafir çitçiler, buradaki işletmelerde gördükleri teknikleri kendilerinin de uygulayacağını ve işlerini genişleteceklerini söylediler.

Kaymakam Bayram Yılmaz, projenin Adana'ya özgü olarak Adana Valisi Süleyman Elban tarafından başlatıldığını hatırlatarak, "Ceyhan ilçesi olarak projeyi zamana yayarak uygulayacağız. Ceyhanlı çiftçilerimizin de diğer ilçelerdeki faydalı olacağı düşünülen örnek işletmeleri görmelerini sağlayacağız. Bu kapsamda diğer ilçelerle, ilçemizdeki istekli işletmeler ve ilgili kuruluşlarla işbirliği kapasitelerini geliştireceğiz. Adana'da tarım sektöründe ilçelerarası yardımlaşma ile çiftçilerimiz arasında bilgi ve tecrübe paylaşımına dayalı olan bu proje, ilimizde tarım ve hayvancılıkta kaliteyi ve istihdamı arttıracak" dedi.