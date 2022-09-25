Adana'da çifte orman yangını

Adana'nın Feke ve Kozan ilçelerinde orman yangını çıktı. Kozan'daki yangın kontrol altına alınırken, Feke'deki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Feke'ye bağlı Gedikli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, helikopter, 7 arazöz ve işçiler sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol atına almaya çalışıyor.

Bu arada, Kozan'a bağlı Boztahta Mahallesi'nde çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.