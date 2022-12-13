Adana'da çiftlik evinde uyuşturucu ele geçirildi

Adana'da jandarma ekipleri tarafından bir çiftlik evine yapılan baskında 14 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Seyhan ilçesinde ikamet eden bir şahsın çiftlik evinde uyuşturucu madde yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler yaptıkları çalışmanın ardından adli makamlardan alınan karara istinaden eve baskın yaparak arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada 14 kilo 600 gram kubar esrar, 23 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.