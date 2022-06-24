İhlas Haber Ajansı

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Adana'da çıkartılan petrolün vanadan akışı görüntülendi

Adana’da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından bulunan petrolün vanalardan akışı görüntülendi.

Adana'da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından bulunan petrolün vanalardan akışı görüntülendi.


Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Soysalı Mahallesi'nde TPAO'ya bağlı ‘Çukurova 1 ve Çukurova 2' isimli araştırma sahasında 2 yıldır süren çalışmalar sonucu petrol bulundu. Bin 350 metrede bulunan petrollerden ‘Çukurova 1' isimli araştırma sahasından çıkan petrolün ‘yüksek' kalitede olduğu bunun üzerine ise diğer kuyuların açıldığı öğrenildi.


‘Çukurova 1' isimli araştırma sahasından çıkan petrolün vanalardan akışı da görüntülendi.

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