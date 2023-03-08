Adana'da cinayete karıştığı öne sürülen iki zanlı tutuklandı

Adana'da bir kişiyi öldürdüğü öne sürülen iki zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, olay, 25 Şubat günü saat 23.30 sıralarında Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini kaskla gizleyen Ali Bayav (28), arkadaşı Doğan Özden'in (23) kullandığı motosikletle, husumetlisi İbrahim Can'ın (33) oturduğu sokağa gitti. Bayav, sokaktaki berberin önünde oturan Can'a tabancayla ateş açtı. Can da tabancayla karşılık verince çatışma çıktı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri Özden'in başına isabet etti. Özden kanlar içinde yere yığılırken, devrilen motosikletteki Bayav ile Can olay yerinden kaçtı.

Mahallelinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Özden, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Özden, yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 Mart günü hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bayav'ın, 2014 yılında kuzeni Deniz Turgut'u öldüren kişilerle silahlı kavgaya karışıp tutuklandığını, 10 ay önce de cezaevinden çıktığını belirledi. Bayav'ın, bu olayda aleyhinde polise beyanda bulunduğu için İbrahim Can'a husumet beslediği belirlendi.

Bu tespitler üzerine harekete geçen polis, Ali Bayav ile İbrahim Can'ı saklandıkları adreslere düzenlenen operasyonlarla yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çatışmada kullandıkları tabancalar da ele geçirildi. Tabancalar, Özden'in kim tarafından vurulduğunun belirlenmesi için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.

Emniyete götürülen şüphelilerden İbrahim Can ifadesinde, “Kim olduklarını bile görmedim. Bana ateş açtılar, kendimi korumak için karşılık verdim” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Bayav ile İbrahim Can, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.