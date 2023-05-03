Adana'da cinnet geçiren şahsın bıçakladığı kayınbiraderi de öldü

Adana'da karısını ve kayınvalidesini bıçakla boğazını keserek öldüren şahsın yaraladığı kayınbiraderi de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şahsın yaraladığı kayınpederinin tedavisi ise sürüyor.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu Özgür Durmuş (43) henüz bilinmeyen nedenle karısı İptahal Baba (29) ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında cinnet geçiren Durmuş, karısı İptahal'ın boğazını bıçakla kesti. Ardından Durmuş, kayınbabası Abdo Baba (60), engelli kayınbiraderi Yahya Baba (28) ve kayınvalidesi İnayet Hellah'ın (59) boğazını bıçakla kesti. İnayet Hellah olay yerinde hayatını kaybederken, İptahal'da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Abdo ve Yahya Baba'nın ise hastanede tedavi altına alındı.

Bugün yapılan otopsisinin ardında İnayet Hellah ve İptahal Baba'nın cenazeleri toprağa verildi. Öğlen saatlerinde ağır yaralı olarak tedavi gören Yahya Baba'ın da yaşam savaşını kaybettiği öğrenildi. Yahya'nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.