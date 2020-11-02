Adana'da cinsel içerikli ürün ve fişek ele geçirildi

Adana'da jandarmanın yaptığı operasyonda çok sayıda cinsel içerikli ürün ile fişek ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığınca, Yüreğir ilçesi, Yakapınar Mahallesinde A.K. isimli şahsın ev ve iş yerinde yapılan aramada, satılmak üzere bekletilen 485 adet değişik markalarda cinsel uyarıcı hap, 2 adet cinsel sprey, 6 adet cinsel krem, 1 adet faturasız kurusıkı tabanca, 1500 adet kurusıkı tabanca fişeği ve 145 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan A.K. isimli şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.