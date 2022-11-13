Adana'da “Çök-Kapan-Tutun” tatbikatı

Düzce'de 1999 yılında meydana depreminin yıl dönümünde, ülkemizde afetlere yönelik farkındalığı artırmak ve deprem anında doğru davranış şekillerini pekiştirmek amacıyla 81 ilde düzenlenen “Çök-Kapan-Tutun” tatbikatı; İstasyon Meydanı'nda Vali Dr. Süleyman Elban'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Saat 18.57'yi gösterdiğinde meydandaki araçların sirenleri çalmaya başladı, cep telefonlarına eş zamanlı Türkçe ve İngilizce "AFAD tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda ülke genelinde deprem anı çök-kapan-tutun tatbikatı yapılmaktadır" yazılı bildirimler geldi.

Ekiplerin yanı sıra trenle yolculuk etmek için Adana Garı'na gelen vatandaşlar da tatbikata katıldı. O sırada tren garında olan Vali Elban, çök-kapan-tutun hareketini yaptı.

Tatbikatın ardından AFAD ekipleriyle selamlaşıp vatandaşlarla konuşan Vali Elban, depremlerin, afetlerin hayatın bir gerçeği olduğunu belirtti ve afetleri engellememizin mümkün olmadığını ancak alınacak önlemlerle, yapılacak hazırlıklarla deprem gibi afetlerin zararlarının engellenebileceğini söyledi.