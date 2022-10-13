Adana'da Çoksesli Çocuk Korosu seçmeleri başlıyor

Adana’da, Çoksesli Çocuk Korosu seçmeleri 22-23 Ekim’de yapılacak.
Adana'da, Çoksesli Çocuk Korosu seçmeleri 22-23 Ekim'de yapılacak.
1 Mart 1999 tarihinde elemeleri kazanan 52 çocukla Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası bünyesinde ve Çukurova Filarmoni Derneği himayesinde kurulan Çoksesli Çocuk Korosu, pandemi döneminde ara verdiği çalışmalarına yeniden başlıyor.
Çocuklara erken yaşta profesyonel anlamda müzik eğitim vermek, Adana'da çoksesliliği tanıtmak ve sanat sevgisini aşılamak, güzel sanat liseleri ve konservatuvar sınavlarına hazır hale getirmek amacındaki koronun yeni korist seçmeleri, 22-23 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.
Adana Büyükşehir Belediyesi Konser ve Tiyatro Salonu'nda saat 11.00'de yapılacak seçmelere 7-14 yaş arasındaki çocuklar katılabilecek.