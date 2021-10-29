Adana'da Cumhuriyet Bayramı 15 Temmuz şehidinin isminin verildiği okulda kutlandı

Adana'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci kuruluş yıldönümü 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan polis memuru Yunus Uğur'un isminin verildiği okulda kutlandı.

Cumhuriyet'in ilanının 98. yıl dönümü nedeniyle Şehit Yunus Uğur Ortaokulu'nda kutlama programı düzenlendi. Programa Adana Valisi Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, askeri erkan, kent protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günün anlam ve önemini anlatan mesajının okunmasıyla devam etti. Daha sonra konuşan Vali Elban, Türkiye topraklarını millete vatan kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirterek “Cumhuriyet Bayramı'nızı tebrik ediyor ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çukurova İsmail Kulak Anadolu Lisesi öğrencileri Kerem Görmez “Akdeniz'e Doğru”, Dalya Aydoğan ise “Atatürk ve Cumhuriyet” şiirlerini okudu. Şiirlerin okunmasından sonra Adana Anadolu Lisesi öğrencileri “Selanik'ten Cumhuriyet'e” adlı oratoryoyu sahneledi. Son olarak “Atatürk ve Cumhuriyet” konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Elban tarafından takdim edildi.