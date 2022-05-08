Adana'da dairenin kullanılamaz hale geldiği yangında Türk bayrakları zarar görmedi

Adana'da bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, balkondaki iki Türk bayrağının ise alevlerden zarar görmediği görüldü.

Dün merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki 8 katlı bir apartmanın son katında Abdurrahman Üter'e ait dairede sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede bütün evi sararken, yangını görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelene kadar kısa sürede yangın 3. katın balkonuna ve apartmanın önünde park halindeki 01 EOA 45 plakalı otomobile sıçradı. Olay yerine gelen ekipler hemen yangına müdahale ederken, Üter'e ait ev ve otomobilde hasar meydana geldi. Yangında alev alev yanan balkondaki iki Türk bayrağı ise alevlerden etkilenmedi. İtfaiye ekiplerinin balkondaki yangını söndürdükten sonra Türk bayraklarını aldığı görüldü.