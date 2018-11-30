Adana'da dar gelirli ailelere 10 ton soğan dağıtıldı

Adana'da Seyhan Belediyesi, bin aileye 10'ar kiloluk paketler halinde 10 ton soğan dağıttı.

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, soğan dağıtımında yaptığı konuşmada, kilosu 5 liraya ulaşması nedeniyle dar gelirli ailelerin artık en çok tükettiği kuru soğanı sofrasına koyamaz hale geldiğini, bu nedenle dar gelirli ailelere destek amaçlı soğan dağıttıklarını söyledi. Başkan Karalar, “Soğan çok pahalandığı için vatandaş soğan alamaz duruma geldi. Biz de soğan alamayan vatandaşlara soğan alıp dağıtıyoruz. Tabi çiftçimizi de korumamız lazım. Çiftçinin de ektiği ürünün hakkını alması lazım. Ama vatandaşın da alabileceği noktada olması lazım. Biz daha önce karpuz narenciye dağıttığımız gibi vatandaşın alamadığı bu gıda ürününü de dağıtmış oluruz” dedi.

Çok tükettikleri sebze olan soğanı almakta zorlandıklarını belirten vatandaşlar, uygulamadan dolayı Başkan Zeydan Karalar'a teşekkür etti.