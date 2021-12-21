İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Adana'da DEAŞ operasyon: 13 gözaltı kararı

Adana’da yürütülen terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında Suriye’de örgüt içerisinde faaliyette olduğu Türkiye’ye illegal yollardan giriş yaptığı belirlenen 13 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarttı.

Adana'da yürütülen terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında Suriye'de örgüt içerisinde faaliyette olduğu Türkiye'ye illegal yollardan giriş yaptığı belirlenen 13 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarttı. Şafak vakti yapılan operasyonla çok sayıda kişi yakalandı.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü DEAŞ soruşturması kapsamında, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği ve Suriye'de örgüt adına faaliyette bulunduğu tespit edilen 13 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarttı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti söz konusu şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. TEM özel timleri söz konusu şahısların evlerine koçbaşıyla kapıları kırıp baskın düzenlendi. Şahısların evine giren özel tim şüphelilere kelepçe takarak etkisizi hale getirdi. Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.