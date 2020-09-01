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Adana'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı kararı

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürütülen soruşturmada 5 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmada 5 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti gerçekleşen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 5 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Ekipleri şafak vakti söz konusu şahısların adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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