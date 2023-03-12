İhlas Haber Ajansı

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Adana'da deprem güvenlik kameralarına böyle yansıdı

Adana’da dün gece 4 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeniyle yaşanan kısa süreli panik güvenlik kameralarına da yansıdı.

Adana'da dün gece 4 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeniyle yaşanan kısa süreli panik güvenlik kameralarına da yansıdı.


AFAD'dan alınan bilgiye göre, dün saat 22.35'te merkez üssü Adana'nın Yüreğir ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre altında meydana gelen deprem, şehir merkezi, çevre ilçeler ve Mersin'den de hafif hissedildi.


Depremi hissedenler panikle kendilerini sokağa attı. O anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

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