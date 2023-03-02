Adana'da deprem riski yüzde 90 azaldı

Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Merkez Onur Kurulu Üyesi, Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki, Adana'da deprem riskinin yüzde 90 oranında azaldığını, vatandaşların artık çok korkmaması gerektiğini ancak yine de tedbiri elden bırakmadan 15-20 gün boyunca evde yaşam üçgeni oluşturarak yer yatağında yatmalarını önerdi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden 11 il etkilendi. Deprem nedeniyle binlerce insan hayatını kaybederken, on binlerce kişi yaralandı. Deprem sonrası vatandaşlar hasarsız veya az hasarlı evlerine dahi girmeye korkmaya başladı. Sosyal medyadan yayılan bazı asılsız iddialar nedeniyle de insanların tedirginliği sürüyor. Diğer kentlere kıyasla can kaybı az olsa da Adanalılar korkudan evlerine giremiyor.

"Deprem olacak, bunu durdurma şansımız yok"

Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Merkez Onur Kurulu Üyesi, Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki, İhlas Haber Ajansına yaptığı açıklamada, Adana'da deprem riskinin yüzde 90 oranında azaldığını açıkladı. Baki, Adana ve çevresinin birinci dereceden deprem bölgesinde olduğunu belirterek, "Bu depremin ana nedeni bizim daha önce söylediğimiz gibi Afrika kıtasının geliş hızı yükseldi. Daha sonra magma ve İskenderun Körfezi'nde baskı vardı. Dolayısıyla bütün bilimsel veriler gerçek oldu. Asıl önemli konu deprem öncesi önlemler. 50-60 yıldır ders almayan bir ülkeyiz. Televizyonlara çıkıp konuşanlara sesleniyorum, artık konuşmayı bıraksınlar. Birinci dereceden deprem bölgesindeyiz ve deprem olacak, bunu durdurma şansımız yok. Bunun için önlemler almamız lazım" dedi.

"15-20 gün tedbirli olmakta yarar var"

Adana'da deprem riskinin yüzde 90 oranında azaldığını anlatan Baki, daha sonra şunları söyledi:

"Binayı yıkan depremin dinamik kuvvetleridir, statik kuvvetleri değildir. Buna uygun bina yapılır ve denetlenirse bir de yasal yönetmeliklere zemin etüdünü yapan mühendislere, binayı yapan müteahhitlere ve denetim mühendislerine sorumluluk getirilirse bu sorunu çözeceğiz. Devasa bir enerji boşalımı oldu. Adana'da tehlike yüzde 90 geçmiş vaziyette. Kozan, Saimbeyli, Ceyhan ve Osmaniye arasında hafif bir enerji birikimi var ama fazla tehlike arz etmiyor. Adana yüzde 90 oranında rahat etti, hasar olmayan evlere vatandaşlar girebilir. Ancak her ihtimale karşı kırık ilerleme hareketi yön değiştirirse sıkıntı olabilir ama bu ihtimal de çok düşük. Vatandaşlar 2 çekyat arasına yer yatağı yapıp yatabilir, yaşam üçgeni oluştursunlar. Yüzde 10 da olsa bir risk var, o nedenle 15-20 gün tedbirli olmakta yarar var."

"Kahramanmaraş, Malatya ve Bingöl arası sıkıntı devam ediyor"

Kahramanmaraş, Malatya ve Bingöl arasında sıkıntının devam ettiğini vurgulayan Baki, "Hareket eden 2 dev blok vardı. Hatay'da 6,4 ve 5,1 büyüklüğündeki depremlerle o bloklar yerine oturdu. Ufak ufak artçılar devam eder. Ancak asıl önemli konu hareket eden diğer blok. Kahramanmaraş, Malatya ve Bingöl arası sıkıntı devam ediyor. Orada 6'nın üzerinde artçılar devam edecektir" ifadelerini kullandı.