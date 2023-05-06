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Adana'da depremzede öğrencilere tablet dağıtıldı

Adana’da depremden etkilenen destekleme ve yetiştirme kurslarına devam eden tüm 8 ve 12’inci sınıf öğrencilerine tablet dağıtılmaya başlandı.

Adana'da depremden etkilenen destekleme ve yetiştirme kurslarına devam eden tüm 8 ve 12'inci sınıf öğrencilerine tablet dağıtılmaya başlandı.


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından depremden etkilenen destekleme ve yetiştirme kurslarına devam eden tüm öğrencilere destek için tablet gönderildi. Adana'da gönderilen tabletler de öğrencilere ulaştırılmaya başlandı. Bu çerçevede Seyhan Mevlana Ortaokulu'nda Destekleme ve Yetiştirme kurslarına devam eden ve depremden etkilenen öğrencilere tabletleri teslim edildi.


İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak da tablet dağıtımına katılarak öğrencilerle sohbet etti.

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