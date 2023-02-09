Adana'da depremzedeler çadırlarda yaşıyor

Adana'da Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından yıkılan binaların enkazlarında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Evleri yıkılan veya büyük hasar gören vatandaşlar ise AFAD'ın kurduğu çadırlarda yaşıyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerden 10 il etkilenmiş, birçok bina yıkılmıştı. Adana'da birçok ev depremden etkilenirken, bazı binalarda yıkım oluştu. Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan 14 katlı Alpargun Apartmanı da deprem nedeniyle yıkılmış, çok sayıda vatandaş enkaz altında kalmıştı. Depremin ardından arama-kurtarma çalışması başlatan ekipler çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar da tanıdıklarından gelecek iyi haberleri bekliyor.

Öte yandan yıkılan binanın etrafındaki bazı binalara da ağır hasar oluşurken, polisler sivil vatandaşları sürekli bu evlerden uzaklaştırıyor.

Ayrıca depremde evsiz kalan vatandaşlarda AFAD'ın semt pazarına kurduğu çatır kentte yaşıyor. Vatandaşların her türlü ihtiyaçları burada karşılanırken, vatandaşlar yapılan desteklerden memnun. Çadırlardan birinde çocukları ve eşiyle kalan Soner Tezkorkmaz, deprem anında evde olduklarını ve sallantıyla uyandıklarını söyledi. İlk başta ne olduğunu anlamadıklarını belirten Tezkorkmaz, "Yatağımızdan kalktığımızda depremi fark ettik. Sallantı çok uzun sürdü. Adana'da ben ilk defa böyle bir sallantı gördüm. Eşim, ben 2 çocuğumuzu alarak direk aşağı indik. Evimizde çatlaklar oluştu. O günden sonra buraya geldik, çadırda kalıyoruz. İnsanlar acayip şekilde yardım getiriyor. Yardım çok fazla var. Burada bir eksiğimiz yok, iyi durumdayız" dedi.