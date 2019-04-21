Adana'da derbi öncesi taraftarlar birbirine saldırdı

Lig'de bugün akşam karşılaşacak Adanaspor ve Adana Demirsporlu bir grup taraftar, maç öncesi stadyum yakınında birbirlerine taşlarla saldırdı.

Ligde 13. sırada 33 puana sahip Adanaspor ile 48 puanla 7. sırada bulunan Adana Demirspor arasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda saat 19.30'da başlayacak derbi öncesi polis, çıkabilecek olaylara karşı sabah saatlerinden itibaren tedbir aldı.

Stadyum çevresindeki caddelerin bir bölümü bariyerlerle kapatıldı. Maç saati yaklaştıkça stada gelmeye başlayan Adana takımlarının bazı taraftarları arasında Gazipaşa Bulvarı'nda kavga çıktı. Taraftarların birbirlerine taşlarla saldırdığı kavga, polisin müdahalesiyle büyümeden önlendi. Çıkan olaylarda yaralanan olmadı.