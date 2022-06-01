İhlas Haber Ajansı

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Adana'da derelerde ıslah çalışması

Adana Büyükşehir Belediyesi, haşere, böcek ve sivrisineklerin çoğalma kaynağı olan derelerde, su birikintilerinde, sulama kanallarında ıslah çalışması gerçekleştiriyor.


Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Eylül ayından bu yana 179 dere, kanal, ark ve bu birikintisinde ıslah, temizlik ve ilaçlama gerçekleştirdik. Islah çalışması yapılan noktalarda daha verimli uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Böylece iş gücünden de tasarruf ederek hayata geçirdiğimiz çalışmalarda, su birikintileri nedeniyle oluşan kötü kokuları, hastalık kaynaklarını yok ediyoruz” denildi.


Kullanılan ilaç miktarının önceki yıllara oranla yüzde 40'a yakın azaldığı belirtilirken, vatandaşların, belediye görevlilerinin gözünden kaçan su birikintileri ve benzer noktalarla ilgili uyarıda bulunması çağrısı yapıldı.

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