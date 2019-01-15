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Adana'da dev fuhuş operasyonu

Adana’da fuhşa aracılık ve yer temin ettiği, zorla fuhuş yaptırdığı ileri sürülen 51 kişinin yakalanması için şafak vakti villa ve plazalara baskın yapıldı.

Adana'da fuhşa aracılık ve yer temin ettiği, zorla fuhuş yaptırdığı ileri sürülen 51 kişinin yakalanması için şafak vakti villa ve plazalara baskın yapıldı. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.


Adana Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonunda bazı kadın ve erkek şahısların "fuhşa aracılık ve yer temin ettiği, zorla fuhuş yaptırdığı" değerlendirildi.


Yapılan bu çalışmanın ardından 28'i kadın 51 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Polis bu kişileri gözaltına almak için bugün şafak vakti operasyon başlattı. Polis villa ve plazaların da arasında bulunduğu yaklaşık 55 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda aralarında kadın ve erkeklerin olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirilen zanlılar, burada kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına tepki göstererek suçlamaları kabul etmedi.


Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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