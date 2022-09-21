Adana'da "dijital okuryazar ve kodlama" seferberliği

Süleyman Elban, “Bu yıl aralık sonu itibarıyla bütün okullarımızda ana sınıflarımızdan lise sona kadar tüm yavrularımızı dijital okuryazar yapmak ve onları kodlama eğitimiyle buluşturmak istiyoruz. Bu konuda yakında bir seferberliğe başlıyoruz" dedi.

“Yönetici Buluşmaları” Vali Elban'ın katılımıyla gerçekleşti. Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezinde gerçekleşen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak ile resmi ve özel okul ve kurum yöneticileri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Elban; 2022-2023 eğitim-öğretim yılının öğretmenlere, öğrencilere, Adana ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Büyük ailenin başarıları da çalışmaları da farklı

Her fırsatta okulları ziyaret etmeye, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelmeye çalıştığını söyleyen Vali Elban, “İlimizde milli eğitime bağlı resmi ve özel kurumlarımızda 1640 civarında eğitim kurumumuz, 32 bin civarında eğitim neferimiz, 520 bin 300 civarı da öğrencimiz bulunmakta. Adana'daki bu hareketlilik düşünüldüğünde maalesef istediğimiz derecede bütün okullarımızı ziyaret etme şansı bulamıyoruz. Fakat elimizden geldiğince bu gayret içerisindeyiz” dedi.

"Biz büyük bir aileyiz dolayısıyla bu ailenin de ihtiyaçları ve sorunları da büyük olabiliyor" diyen Vali Elban, “Fakat bunun yanında bu büyük ailenin başarıları da büyük, yaptığı çalışmalar da farklı oluyor. Son bilim şenliğinde bunu gördük, yavrularımız hakikaten hepimizi gururlandırdı. Bu şenlikte sizlerin çocuklarınıza yaptırdığınız çalışmalarla, onların neler yapabileceklerini hepimiz görmüş olduk" ifadesini kullandı.

"İdarecilik gibi bir alanda da görev yapıyorsunuz"

Okul yöneticilerinin eğitimci olarak okullardan mezun olduğunu, uzun yıllar eğitimcilik yaptığını ama eğitimini almadıkları idarecilik gibi bir alanda görev yapmak durumunda kaldığını hatırlatan Vali Elban, şöyle devam etti:

"İdarecilik uzmanlık gerektiren ayrı bir alan. Sizler bunun eğitimini almadan doğaçlama, usta çırak ilişkisiyle bu alanı öğreniyorsunuz. Bunun da kendine has ciddi zorlukları var. Bir taraftan fiziki şartlarla binayla, bina eksiklikleriyle, eğitim malzemeleriyle uğraşacaksınız; öbür taraftan öğretmenlerimizin sorunlarıyla ve personelle ilgili konularda uğraşacaksınız, diğer taraftan öğrencilerle ilgileneceksiniz, bunun dışında okula hizmet veren okul servisleriyle, kantinlerle ve diğer kişilerin okulla olan ilişkilerini düzenleyeceksiniz. Hepsi birbirinden zor konular ama sizler bu işlerin altından kalkıyorsunuz. Bundan dolayı ben sizlere teşekkür ediyorum.”

"Adana olarak ciddi başarı elde etmeyi hedefliyoruz"

Eğitimde disiplini elden bırakmadan hareket etmenin önemine değinen Vali Elban, bunun yanında idarecilere öğretmenlerden, velilerden gelen taleplerde de empatik bir bakış açısıyla, hoşgörüyle yaklaşmanın idarecilikteki başarının bir sırrı olduğunu vurguladı.

Eğitimde Adana olarak çok ciddi başarı elde etmeyi hedeflediklerini ifade eden Vali Elban, “Bu başarıda hedeflediğimiz kriterlerden sadece bir tanesi akademik başarıdır. Bizim asıl hedefimiz donanımlı nesiller yetiştirmektir. Bu donanımlı neslin elbette ki çağın gereği olarak kodlama da bilmesi lazım, kitap okuma alışkanlığına sahip olması lazım, sanatla ilgilenmesi lazım, sporla ilgilenmesi kısaca hayatın içerisinde olması lazım” diye konuştu.

"Tam donanımlı olarak yetiştirmek mecburiyetindeyiz"

Maalesef asrımızın hastalığı olan elektronik aletlere, dijital materyallere bağımlılığın, çocukları sosyal hayattan, sosyal çevreden ve sosyal kabiliyetten geri bırakıp zekalarının gelişimine ciddi bir şekilde ket vurduğunu ifade eden Vali Elban, şunları kaydetti:

“Fakat bunları yasaklamak hem gerçekçi değil hem de birçok açıdan doğru değil. Bunun yerine bu alışkanlıkları kontrol etmek ve faydalı hale getirmek gerekiyor. Dolayısıyla yavrularımızı çağın gereklerine uygun olarak her açıdan tam donanımlı olarak yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Tabii ki akademik başarı, hem ülkemizdeki hem ilimizdeki yapılan değerlendirmelerde maalesef tek kriter. Bu nedenle akademik başarıyı da göz ardı edip yok sayamayız, bunun yanında diğer alanları da içerecek şekilde çocuklarımızı donanımlı bir nesil olarak yetiştirmek mecburiyetindeyiz.”

"Dijital okuryazar ve kodlama seferberliği başlatıyoruz"

İki yıldan beri kodlamayla ilgili büyük uğraş verildiğini söyleyen Vali Elban, “Bu yıl inşallah aralık sonu itibarıyla resmi ve özel okul ayrımı olmaksızın tüm okullarımızda ana sınıflarımızdan lise sona kadar tüm yavrularımızı dijital okuryazar yapmak ve onları kodlama eğitimiyle buluşturmak istiyoruz. Bu konuda yakında bir seferberliğe başlıyoruz. Bunun için okullarımızda mutlaka bir alan oluşturmak durumundayız. Şu an yaklaşık yüzde 40 oranında eğitici eğitimi oranımız bulunmakta ve bu oranı yüzde 80, yüzde 90'lara getirmek ve nihayet tüm öğretmenlerimizin dijital okuryazar olmaları temel arzumuz. Çünkü çocuklar dijital okuryazar olduğunda öğretmenlerimizin bu konunun cahili olmaları mümkün değil. Biz bu konuyu bu sene halledip artık bir taraftan da startuplarla, yeni eğitim merkezleriyle büyük bir mesafe alıp çocuklarımızı daha da geliştirmek istiyoruz” dedi.

Toplantı, Adana'da eğitim üzerine yapılan çalışmalar üzerine istişarelerde bulunulmasıyla sürdü.