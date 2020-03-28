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Adana'da dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde aniden başlayan dolu yağışı etkisini sürdürdü.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde aniden başlayan dolu yağışı etkisini sürdürdü. Dolu yağışı ile birlikte ilçede ana cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, tarım alanlarının da dolu ve oluşan selden dolayı etkilendiği kaydedildi.


Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde başlayan ve bir süre etkisini sürdüren yağış yerini doluya bırakınca cadde ve sokaklar beyaza büründü. Kimi vatandaşlar dolu yağışını eğlenceye çevirirken kimileri de araçlarını yağan doludan kurtarmaya çalıştı. Öte yandan aşırı yağışın sele döndüğü ve yağan dolu nedeniyle de tarım arazilerinin zarar gördüğü kaydedildi.

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