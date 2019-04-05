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Adana'da "Dünya Otizm Farkındalık Günü" etkinliği

Adana’da "Dünya Otizm Farkındalık Günü” çeşitli etkinliklerle kutlandı, otizmli bireylere destek verildi.

Adana'da "Dünya Otizm Farkındalık Günü” çeşitli etkinliklerle kutlandı, otizmli bireylere destek verildi.


Orta-ağır otistik öğrencilerin eğitim gördüğü merkez Çukurova ilçesinde bulunan Şehit Kadir Demiryürek Özel Eğitim Uygulama Okulu ve otistik öğrencilerinin meslek eğitimi aldığı Niyazi Ekerbiçer Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi işbirliği ile çeşitli etkinlikler düzenlendi.


Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Ertan Göv, öğretmenler, öğrenciler ile velilerin katıldığı etkinlikte şiirler okunarak, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.


Vals gösterisi, halkoyunları ve birçok etkinlikle kutlanan “Dünya Otizm Farkındalık Günü” katılımcılar tarafından beğeniyle izlenerek, alkış aldı.


Otizmin bir eksiklik değil, bir farklılık olduğunun altı çizilen etkinlikte, otizmli bireylerin ve ailelerinin yanlarında olunduğu vurgulandı.

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