İhlas Haber Ajansı

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Adana'da durdurulan araçta bin 140 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana’da jandarma ekipleri durdukları araçta bin 140 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Adana'da jandarma ekipleri durdukları araçta bin 140 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.


Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde Çukurova ilçesinde durdurulan bir araçta adli makamlardan alınan karara istinaden arama yapıldı. Yapılan aramada; bin 140 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.


Şüpheli 2 şahıs uyuşturucu ticareti suçlamasıyla sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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