Adana'da "Edebiyat ve Sanat Dünyamızın Zarif Kalemi Samiha Ayverdi" etkinliği

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Edebiyat ve Sanat Dünyamızın Zarif Kalemi Samiha Ayverdi” adlı programda gençlere seslenerek, “Unutmayın ki sizler, Anadolu'ya hayat verenlersiniz. Sizler okuyacaksınız. Öncelikle kültür ve medeniyetimize can veren kendi yazarlarımızı okuyacaksınız” dedi.

Adana'da Anadolu Mektebi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce milli ve manevi değerlere sahip çıkan, Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesine katkı sunmuş yazarların ve eserlerinin tanıtılması amacıyla Edebiyat ve Sanat Dünyamızın Zarif Kalemi Samiha Ayverdi etkinliği gerçekleştirildi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Anadolu Mektebi'nin ve Yazar Samiha Ayverdi'nin tanıtımının ardından program, protokol konuşmalarıyla devam etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun'dan sonra bir konuşma gerçekleştiren Vali Demirtaş, Anadolu Mektebi'nin, kültür ve medeniyet dünyasını aydınlatan kıymetli yazarların eserlerinin okunmasını, değerlendirilmesini ve bunların paylaşılmasını esas alan kapsamlı bir sürecin adı olduğunu kaydetti.

Mehmet Akif'ten Necip Fazıl'a, Cengiz Aytmatov'dan Cemil Meriç'e, Tarık Buğra'dan Mustafa Kutlu'ya edebiyatın sembol isimlerinin eserlerinin bu süreçte okunduğunu ifade eden Vali Demirtaş, “Gençlerimizin yazarlarımızla ve onların eserleri ile tanışmaları sağlanmıştır. Bugün de bu program vesilesiyle dile hakimiyeti, derin kültürü ve mükemmel Türkçesiyle, edebiyat ve düşünce dünyamızı aydınlatan Samiha Ayverdi'yi ve eserlerini konuşacak, değerlendirecek ve daha yakından tanıma fırsatı bulacağız” dedi.

Konuşmasının devamında gençlere de seslenen Vali Demirtaş, “Unutmayın ki sizler, Anadolu'ya hayat verenlersiniz. Sizler bu mektebin, Anadolu Mektebi'nin ebedi talebelerisiniz. Akif'in, ‘Asım'ın Nesli' olarak adlandırdığı nesil, sizsiniz. Sizler okuyacaksınız. Öncelikle kültür ve medeniyetimize can veren kendi yazarlarımızı okuyacaksınız” dedi.

Vali Demirtaş; 2012 yılında Sakarya Üniversitesinde 12 kişilik öğrenci grubuyla başlayan gönüllü bir okuma faaliyetinin, Anadolu Mektebi'ne dönüşmesine vesile olan eski Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü başta olmak üzere etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Demirtaş'ın konuşmalarının ardından program, Samiha Ayverdi ve eserleri hakkında düzenlenen panel ile devam etti.

Panelden sonra Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Sami Güçlü Anadolu Mektebi ve Yazar Samiha Ayverdi hakkında bilgiler verdi. Konuşmasında Anadolu Mektebi ile henüz tanışmamış öğrencilere hitap eden Güçlü, “Bu öğrencilerle aramızda bir tek fark var. Onlar yaklaşık 3-4 aydır Samiha Ayverdi'yi okumak için bir emek veriyorlar. Bu öğrenciler lise ve üniversite döneminde Anadolu Mektebi'nde kaldıkları sürece 12 tane yazarı okuyacaklar. Bu 12 yazar, bu ülkenin insanlarına can vermiş, rol vermiş, bu toprakları sevme gücü katmış, fedakarlık yapmaları gerektiğine inandırmış yazarladır. Hepimizin bu ülkede doğup büyüyüp yaşamaktan dolayı vatanımıza, milletimize, tarihimize ve kültürümüze karşı bir sorumluluğu var. Anadolu Mektebi öğrencileri işte bu yolda. İleride inşallah bu emeklerinin karşılığı olarak çok değerli yazarlar, akademisyenler, düşünce insanları çıkacak” diye konuştu.

Konuşmasının ardından eski Tarım ve Köyişleri Bakanı ve Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Sami Güçlü, çeşitli illerden gelen öğrencilere kitap hediye etti.

Evliya Çelebi Uygulama Oteli konferans salonunda düzenlenen etkinliğe İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci de katıldı.