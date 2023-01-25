Adana'da eğitime 7.6 milyonluk liralık yatırım yapıldı

Adana'da, "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi" çerçevesinde toplam 7 milyon 670 bin liralık yatırım yapıldığı bildirildi.

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çocukların temel eğitime erişimini artırmak için 61 anaokulu, 22 ilkokul ve 1 ortaokul olmak üzere toplam 84 okul, 189 yeni anasınıfı şubesi açıldı.

Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi çerçevesinde takip komisyonları kurularak bin 163 öğrencinin eğitim öğretime devamı sağlandı. Kentte dezavantajlı bölgeler ve gruplara yönelik okul öncesi eğitime erişimi kolaylaştırmak için 10 okulda 312 öğrenciye taşıma merkezi anasınıfı ve gezici öğretmen sınıfı modelleri uygulandı.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak finansmanı ile uygulamaya konulan, belediye bünyesindeki Erken Çocukluk Eğitimi Merkezlerinde (EÇEM) verilen eğitimin kalitesinin arttırılması ve uygulamaların geliştirilmesi amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yüreğir Belediyesi arasında yapılan "Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Artırılması Projesine" ilişkin iş birliği protokolü çerçevesinde okul müdürlüklerinde görev yapan 322 okul müdürü ile öğretmene eğitici eğitimi verildi.

Katılım Öncesi Mali Yardım (IPAII) çerçevesinde, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ortak finansmanı ile 3 Ağustos 2018 tarihinde resmi olarak imzalanarak Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Avrupa Konseyi arasında doğrudan sözleşme usulüyle uygulamaya konulan Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi çerçevesinde il genelinde 48 okulda 32 okul müdürü, 55 müdür yardımcısı ve 1173 öğretmene eğitim verildi.

Dünya çapında 4. ve 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik ve fen alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu'nun (IEA) bir projesi olan Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) çerçevesinde 4 okulda 221 öğrenci sınava girdi.35 okulda bin 934 öğrenciye okul öncesi beslenme desteği verildi. 50 ilkokulda 3 bin 315 öğrenciye 15 dalda spor eğitimi başlatıldı.

Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi

Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi çerçevesinde Adana'ya toplamda 7 milyon 670 bin 341 lira yatırım yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca okullar arası başarı ve imkân farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için başlatılan Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesine, Adana'da 162 okul dahil oldu.

Proje çerçevesinde Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce 146 okuldan 30 bin 318 öğrenciye tanıtım faaliyetleri yapıldı. Ayrıca Halk Eğitim Merkezleri bünyesinde bin 40 kurs açılarak 2 bin 739 veli bu kurslardan faydalandırıldı.

Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi çerçevesinde 2 bin 101 öğretmene ilk yardım eğitimleri, 486 öğretmene okul içi proje kültürünün önemi, Erasmus+ projeleri, e-Twinning projeleri eğitimleri verildi.

Ayrıca okullara 84 adet basketbol potası, 50 adet masa tenisi donatımı sağlandı. Proje dahil edilen 162 okulun donatım ihtiyaçlarını karşılamak için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1 milyon 269 bin 850 TL, ayrıca okulların onarımı için ilçelere 2 milyon 360 bin TL para aktarıldı. Bu çerçevede İl Milli Eğitim Müdürlüğü inşaat bürosu tarafından okulların 785 kapı, 2 bin 446 kutu boya, bin 498 led lamba, 292 lavabo bataryası ihtiyacı giderilerek bu ihtiyaçlar için toplamda 4 milyon 40 bin 491 TL harcandığı kaydedildi.

Köy Yaşam Merkezleri

Kullanılmayan 18 köy okulu köy yaşam merkezine dönüştürerek hem veli hem öğrencilerin kullanımına açıldı.

Kullanılmayan köy okulu binaları, köy yaşam merkezleri projesiyle ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane, matematik, doğa, bilim ve tasarım gibi farklı alanda hizmet veren atölyelerle gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürülüyor. Köy yaşam merkezleri, öğrencilerin ve köy halkının hizmetine sunuluyor.

Köy Yaşam Merkezlerinde ana sınıfında 125 öğrenci, ilkokulda 140 öğrenci eğitim alıyor, taziye evi olarak da kullanılıyor. Halk Eğitim Merkezleri bünyesinde 21 kurs açıldı ve bu kurslarda 235 veliye eğitim veriliyor.