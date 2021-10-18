Adana'da "Ekim Geçidi 2021 Sergisi"

Adana'da açılan “Ekim Geçidi 2021 Sergisi'nde 41 sanatçının 41 eseri, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi 75. Yıl Sanat Galerisi'nde açılan “Ekim Geçidi 2021 Sergisi”nin küratörü Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Sanat Eğitimi Bölüm Bölümünden Öğr. Gör. Dr. Özlem Uslu, Ekim Geçidi sergilerinin resim, heykel, enstelasyon, seramik, video, fotoğraf, performans sanatı gibi çeşitli disiplinleri kapsayan ve birbirinden farklı söylemleri olan profesyonel ve otodidakt dünyadaki çağdaş uygarlık düzeyini yakalama çabasıyla üreten sanatçıları bir araya getirdiğini söyledi.

“Ekim Geçidi” sergisine katılan sanatçılar şunlar:

"Alex Raynham, Ali Düzgün, Ali Raşit Karakılıç, Ayşegül Arcan, Banu Yücel, Berk Kaya, Bülent Salderay, Claudia Schmidt, Elif Hatun Kılıçbeyli, Emre Bulut, Gülsün Erbil, Hande Bilvar, İsmail Küçükbozdol, Mehmet Erim, Mine Ceranoğlu, Mine Beşen Yalçın, Musa Hatan, Mustafa Can Kızgındemir, Mustafa Serdar Üzelgeçici, Muzaffer Tire, Müge Selçuk, Müge Suel, Mükremin Şahiner, Nini Sultan Önözden, Oben Yılmaz, Özcan Ağaoğlu, Özge Usluca Erim, Özgür Eryılmaz, Özlem Uslu, Raife Tokyürek, Serap Özergin, Serap Sevim, Sibel Nur Ener, Soner Tire, Tuğba Arabalı Koşar, Yelda Gezicioğlu, Yılmaz Çıracıoğlu ve Zafer Gençaydın.

Sergi, 25 Ekim 2021 tarihine kadar hafta içi her gün ve cumartesi öğlene kadar ziyaretçilere açık olacak.