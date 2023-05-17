Adana'da el bombası ve silahla yakalanan şahsın eylem hazırlığında olmadığı anlaşıldı

Adana'da uygulama yapan polis ve bekçilerin şüphe üzerine durdurduğu ve üzerinden el bombası ile silah çıkan şahsın eylem hazırlığında olmadığı, silah kaçakçılığı yaptığı öne sürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Alparslan Türkeş Bulvarı'nda dün gece meydana geldi. İddiaya göre, Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler ile bekçiler uygulama yaptığı esnada, bir taksiden inen bir şahıs kaçtı. Bunun üzerine polis ve bekçiler havaya ateş açarak şahsı kovalamaya başladı.

Açılan ateşe rağmen durmayarak kaçan şüpheli, cebindeki el bombasını bir binanın bahçesine attıktan sonra yakalandı.

Yakalanan şüphelinin üzerinden ruhsatsız tabanca ile 39 adet mermi çıkarken, bahçede inceleme yapan polis el bombasını buldu.

Yapılan GBT sorgusunda şüphelinin isminin Y.K. (23) olduğu belirlenirken, terör örgütü PKK'dan çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi. İlk etapta şahsın PKK'dan kaydı olduğu öğrenilince eylem yapacağı değerlendirilirken, terör ekiplerinin yaptığı sorgulama ve çalışmada eylem hazırlığında olmadığı anlaşıldı. Şahsın yapılan sorguda silah kaçakçısı olduğu, satış yapmaya gittiği öne sürüldü. Zanlıya kapsam dışı silah bulundurmaktan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğinde işlem yapılıyor. Sorgusu tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.