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Adana'da elektrikli bisiklet hırsızı tutuklandı

Adana’da elektrikli bisiklet çalan bir kişi tutuklandı.

Adana'da elektrikli bisiklet çalan bir kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet A. (36), 22 Haziran sabahı uyandığında evinin önüne park ettiği elektrikli bisikletinin yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine Ahmet A.'nın, İl Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi olması üzerine Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, hırsızlık olayını, Abdülaziz D.'nin (41) gerçekleştirdiğini belirledi. Şüphelinin Yeşilbağlar Mahallesi'nde saklandığını belirleyen polis, yaptığı baskınla Abdülaziz D.'yi gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdülaziz D. tutuklandı.

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