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Adana'da emniyet kemeri takmayan sürücülere para cezası

Adana’da jandarma ekipleri, yaptıkları emniyet kemeri denetiminde 210 sürücüye idari para cezası uyguladı.

Adana'da jandarma ekipleri, yaptıkları emniyet kemeri denetiminde 210 sürücüye idari para cezası uyguladı.


Adana İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 29 Ekim-1 Kasım 2020 tarihleri arasında emniyet kemerine yönelik denetim uygulaması yapıldı. Denetimler sonucunda kontrol edilen 2 bin 761 sürücüden 210'una idari para cezası uygulandı. 63 araç ise trafikten men edildi. Trafik ekipleri tarafından vatandaşlara emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı ve hız limitlerini gösterir bilgilendirme broşürü dağıtımı yapıldı.



60 traktöre reflektör takıldı


Öte yandan, Adana İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aladağ İlçe Jandarma Komutanlığınca ekipleri sorumluluk bölgesinde meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemek ve en aza indirmek maksadıyla “Reflektör Tak, Trafikte Görünür Ol” sloganıyla 60 adet traktör römorkuna üçgen reflektör taktı.

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