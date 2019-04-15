Adana'da Engel Atlama Binicilik Müsabakaları

Ayak SİEC Cup Binicilik Müsabakaları Adana Atlı Spor Kulübünde yapılan Engel Atlama Yarışları ile tamamlandı.

İki gün süren SİEC Cup Engel Atlama Binicilik yarışlarında 66 binici 77 at ile mücadele etti. Hava koşullarının iyi olduğu müsabakalara, sporseverler ailece gelerek hem yarışları izlediler hem de güneşli havadan yararlanarak dinlenme fırsatı buldular.

13 atın yarıştığı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yarışının sonunda bütün engelleri hatasız bir şekilde geçen Oğuz Dalmış Siec Casthago isimli atı ile birinciliği elde etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, Anadolu'nun en çağdaş tesisi olan Atlıspor Kulübü Tesisleri'nde ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını belirterek, yarışmaya katılan binicilere, Atlıspor Kulübü yöneticilerine ve diğer görevlilere teşekkür etti.

Dereceye giren binicilere ödüllerini Ataşbak ve Adana Atlıspor Kulübü Başkanı Ali Cerit ve diğer yetkililer verdi.