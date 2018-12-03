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Adana'da Engelliler Günü etkinliği

Adana’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi.

Adana'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi.


Engelliler gününe özel engelli bireyler, Büyükşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi kıyafeti giyerek nöbet tutarken, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de düzenlenen etkinliklere katıldı.


Atatürk Parkı'nda gerçekleşen törende konuşan Başkan Sözlü, engelliler için Adana'nın daha yaşanabilir bir kent haline gelmesi için var güçleriyle çalıştıklarını ifade ederek her zaman onların taleplerini önemsediğini belirtti.


Konuşmaların ardından engelli çocuklar zeybek oynadı. Çocukların zeybek oynayışını Başkan Sözlü, yere diz kırarak izledi.


Törenin ardından engelli bireyler Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile birlikte İstasyon Meydanına kadar yürüdüler ve orada güvercin uçurdular.

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