Adana'da engellilere yönelik floor curling şampiyonası

Adana'da, Türkiye Curling Federasyonu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Gençlik ve Spor Kulübü işbirliğinde düzenlenen engelli öğrencilerin katılacağı "Gönüllerin Birincileri Yarışıyor Floor Curling Şampiyonası" 12 Haziran'da yapılacak.

Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Genel Başkanı Özcan Gül, gerçekleştirilecek şampiyona öncesinde Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.

Beraberindeki küçük sporcularla Demirtaş'ı ziyaret eden Gül, 12 Haziran Çarşamba günü Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan ‘‘Gönüllerin Birincileri Yarışıyor Floor Curling Şampiyonası'' hakkında bilgi verdi.

Vali Demirtaş, konuklarıyla gerçekleştirdiği sohbetin ardından ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek küçük sporculara şampiyonada başarılar diledi.

Floor curling şampiyonası hakkında

Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübünün 2019-2023 stratejik eylem planında yer alan ‘Özel Gereksinimli Çocukları Sporla Koruma ve Güçlendirme Programı' kapsamında ülke genelinde yapılan çalışmalarla engelli çocukların spor sanat faaliyetleri ile desteklenmesi ve yaşam kalitelerini arttırılması hedeflendi. Bu hedef doğrultusunda Adana'da engelli bireylere yönelik floor curling eğitimleri başlatıldı ve eğitimlerin sonunda ‘‘Gönüllerin Birincileri Yarışıyor Floor Curling Şampiyonası'' düzenlendi.